У ГУР показали, як готувалися до зачистки ворога на Куп’янському напрямку

У ГУР МО України показали підготовку спецпідрозділу "Стугна". На кадрах операція із зачистки окупантів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України .

На опублікованих кадрах зафіксовано ключові етапи підготовки: командир проводить інструктаж, також, особовий склад перевіряє амуніцію та екіпірування.

Відеоматеріали, зафіксовані нашоломними камерами бійців, містять кадри роботи - від фінального брифінгу перед виходом на штурм до безпосереднього виконання поставленого завдання.

Під час операції, що відбулася наприкінці осені 2024 року, підрозділ здійснив успішну зачистку визначеного району.

На Куп’янському напрямку тривали активні бойові дії із зачистки території від російських окупантів. Воїни підрозділу “Стугна”, що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ефективно виконують бойові завдання.

Бої за Куп'янськ

Лінія фронту наблизилася до Куп’янська на відстань у два кілометри, а ситуація в районі міста залишалася вкрай напруженою.

Як повідомив у січні начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, російські війська постійно здійснюють штурмові дії. Лише за минулу добу зафіксовано понад 12 атак у напрямку Петропавлівка-Голубівка, що прилягає до центральної частини Куп’янська.

За його словами, противник намагався взяти під контроль основну трасу Сватове-Куп’янськ, щоб забезпечити подальший вихід на місто. Водночас складна ситуація зберігалася і в районі Загризове-Лозова-Кругляківка, де окупанти продовжили штурми, намагаючись прорватися до лівого берега річки Оскіл.