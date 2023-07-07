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ГУР перевіряє інформацію щодо невідомих об'єктів на даху енергоблоку ЗАЕС

Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (suspilne.media)
Автор: Тетяна Степанова

Супутникові знімки зафіксували нові невідомі об'єкти на даху четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військами. Наразі ГУР перевіряє цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ця інформація наразі перевіряється. Що точно відомо, то це те, що це об'єкти, яких на даху бути не повинно. Вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом", - сказав Юсов.

Він наголосив, що значення цих об'єктів - точно не покращення роботи станції.

"А далі варіанти можуть бути різні - від антен та засобів РЕБ до якихось інших речей, які можуть сприяти провокаціям на АЕС. Зараз ця інформація вивчається", - додав представник ГУР.

Загроза теракту на ЗАЕС

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на ЗАЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

Раніше президент України Володимир Зеленський вже заявив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема голова ГУР МО Кирило Буданов також підтвердив цю інформацію та відзначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

Нещодавно супутникові знімки зафіксували невідомі об'єкти на даху четвертого реактора Запорізької АЕС, захопленої російськими військами. Фото компанії супутникових знімків Planet Labs були зроблені 5 липня - наступного дня після заяви Зеленського.

Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

Однак МАГАТЕ запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС для підтвердження відсутності вибухівки.

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