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Росіяни можуть готувати провокацію з вибухами на Запорізькій АЕС, - Генштаб

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Вівторок 04 липня 2023 19:37
Росіяни можуть готувати провокацію з вибухами на Запорізькій АЕС, - Генштаб Фото: росіяни можуть готувати провокацію з вибухами на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на Запорізькій АЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

"За оперативною інформацією, сьогодні на крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їхній підрив не може пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та Telegram-канали" , - зазначили у Генштабі.

Там наголосили, що Збройні сили України не порушують норми міжнародного гуманітарного права та відстежують та контролюють ситуацію.

Мінування Запорізької АЕС

Нагадаємо, ще 20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вибухівку встановили і на охолоджувачі енергоблоків станції.

Тоді він наголошував, що виведення з ладу ставка-охолоджувача призведе до значних проблем.

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