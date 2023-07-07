ГУР проверяет информацию о неизвестных объектах на крыше энергоблока ЗАЭС

"Эта информация сейчас проверяется. Что точно известно, то это то, что это объекты, которых на крыше быть не должно. Они установлены оккупантами, незаконно контролирующими станцию. Установлены военными, а не персоналом", - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что значение этих объектов - точно не улучшение работы станции.

"А дальше варианты могут быть разные - от антенн и средств РЭБ до каких-то других вещей, которые могут способствовать провокациям на АЭС. Сейчас эта информация изучается", - добавил представитель ГУР.

Угроза теракта в ЗАЭС

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Как отмечает украинское военное командование, провокацию на ЗАЭС россияне могут осуществить уже "в ближайшее время".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, председатель ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.

Недавно спутниковые снимки зафиксировали неизвестные объекты на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками. Фото компании спутниковых снимков Planet Labs были сделаны 5 июля - на следующий день после заявления Зеленского.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

Однако МАГАТЭ запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов ЗАЭС для подтверждения отсутствия взрывчатки.