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ГУР проверяет информацию о неизвестных объектах на крыше энергоблока ЗАЭС

Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Татьяна Степанова

Спутниковые снимки зафиксировали новые неизвестные объекты на крыше четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками. В настоящее время ГУР проверяет эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Эта информация сейчас проверяется. Что точно известно, то это то, что это объекты, которых на крыше быть не должно. Они установлены оккупантами, незаконно контролирующими станцию. Установлены военными, а не персоналом", - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что значение этих объектов - точно не улучшение работы станции.

"А дальше варианты могут быть разные - от антенн и средств РЭБ до каких-то других вещей, которые могут способствовать провокациям на АЭС. Сейчас эта информация изучается", - добавил представитель ГУР.

Угроза теракта в ЗАЭС

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Как отмечает украинское военное командование, провокацию на ЗАЭС россияне могут осуществить уже "в ближайшее время".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, председатель ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.

Недавно спутниковые снимки зафиксировали неизвестные объекты на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками. Фото компании спутниковых снимков Planet Labs были сделаны 5 июля - на следующий день после заявления Зеленского.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

Однако МАГАТЭ запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов ЗАЭС для подтверждения отсутствия взрывчатки.

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