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В ГУР назвали кількість Су-34 та А-50 у Росії

Фото: в ГУР назвали кількість Су-34 та А-50 у Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У складі повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації більше 200 літаків Су-34, Су-35 та А-50У.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) в коментарі АрміяInform.

Станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил Росії є: 

  • близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35; 
  • більше 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34; 
  • сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

В розвідці додали, що наразі три А-50У перебувають на ремонті, а також модернізації: 

  • два літаки на ВАТ "таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва"; 
  • один на авіабудівному заводі "Авіастар". 

Ворожі А-50 та винищувачі 

В січні джерела РБК-Україна повідомили про те, що українські захисники збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50. Зокрема в кінці лютого наші воїни також знищили другий літак. Це також сталося над акваторією Азовського моря.

Протягом останнього часу наші військові також знищили чимало російських "сушок". Наприклад, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34. Наступного дня на сході також було знищено ще два російські літаки й черговий Су-34  21 лютого. 

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