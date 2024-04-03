В ГУР назвали количество Су-34 и А-50 в России

По состоянию на март 2024 года в составе воздушно-космических сил вооруженных сил России имеются:

около 100 многофункциональных истребителей Су-35;

более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34;

семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

В разведке добавили, что сейчас три А-50У находятся на ремонте, а также модернизации:

два самолета на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бариева";

один на авиастроительном заводе "Авиастар".

Вражеские А-50 и истребители

В январе источники РБК-Украина сообщили о том, что украинские защитники сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50. В частности, в конце февраля наши воины также уничтожили второй самолет. Это также произошло над акваторией Азовского моря.

В последнее время наши военные также уничтожили немало российских "сушек". К примеру, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34. На следующий день на востоке также были уничтожены еще два российских самолета и очередной Су-34 21 февраля.