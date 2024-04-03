RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГУР назвали количество Су-34 и А-50 в России

Фото: в ГУР назвали количество Су-34 и А-50 в России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В составе воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации более 200 самолетов Су-34, Су-35 и А-50У.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) в комментарии АрмияInform.

По состоянию на март 2024 года в составе воздушно-космических сил вооруженных сил России имеются: 

  • около 100 многофункциональных истребителей Су-35; 
  • более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34; 
  • семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

В разведке добавили, что сейчас три А-50У находятся на ремонте, а также модернизации: 

  • два самолета на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бариева"; 
  • один на авиастроительном заводе "Авиастар". 

Вражеские А-50 и истребители

В январе источники РБК-Украина сообщили о том, что украинские защитники сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50. В частности, в конце февраля наши воины также уничтожили второй самолет. Это также произошло над акваторией Азовского моря.

В последнее время наши военные также уничтожили немало российских "сушек". К примеру, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34. На следующий день на востоке также были уничтожены еще два российских самолета и очередной Су-34 21 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРРоссийская ФедерацияВойна в Украине