У ГУР назвали фірми, які постачають РФ деталі ракет та дронів для ударів по енергетиці

Зокрема, до оновленого переліку ГУР увійшли компоненти крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", північнокорейської балістики KN-23/KN-24 та ударного БпЛА "Герань-2" (Shahed-136).

Саме ці засоби ураження були використані ворогом у ніч на 22 жовтня під час масованої комбінованої повітряної атаки на українську енергетику та мирні міста.

"На тлі новин "про успіхи локалізації" російські ракети та безпілотники продовжують літати на чіпах американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших іноземних виробників", - зазначили у ГУР.

Водночас два з шести типів засобів ураження, застосованих у цій атаці, надходять до РФ завдяки підтримці її стратегічних партнерів – Ірану та КНДР, що підкреслює ризики для регіонів далеко за межами Європи, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.

"Сьогоднішнє оновлення підтверджує, що чинні світові практики експортного контролю та механізми взаємодії між країнами потребують перегляду та вдосконалення у відповідь на нові виклики воєнного часу", - додали у розвідці.

Загалом, розділ "Компоненти у зброї", який містить інформацію щодо майже 5,2 тисячі компонентів у 179 зразках озброєння, покликаний допомогти цивілізованому світу в технологічному роззброєнні агресорів