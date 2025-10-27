В ГУР назвали фирмы, которые поставляют РФ детали ракет и дронов для ударов по энергетике

В ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.
В частности, в обновленный перечень ГУР вошли компоненты крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", северокорейской баллистики KN-23/KN-24 и ударного БпЛА "Герань-2" (Shahed-136).
Именно эти средства поражения были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города.
"На фоне новостей "об успехах локализации" российские ракеты и беспилотники продолжают летать на чипах американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других иностранных производителей", - отметили в ГУР.
В то же время два из шести типов средств поражения, примененных в этой атаке, поступают в РФ благодаря поддержке ее стратегических партнеров - Ирана и КНДР, что подчеркивает риски для регионов далеко за пределами Европы, в частности для Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.
"Сегодняшнее обновление подтверждает, что действующие мировые практики экспортного контроля и механизмы взаимодействия между странами требуют пересмотра и совершенствования в ответ на новые вызовы военного времени", - добавили в разведке.
В общем, раздел "Компоненты в оружии", который содержит информацию о почти 5,2 тысячи компонентов в 179 образцах вооружения, призван помочь цивилизованному миру в технологическом разоружении агрессоров
Напомним, ранее сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.
Ранее мы рассказывали, что РФ использует более 100 иностранных компонентов для изготовления ракет и дронов, поэтому Иран является не единственной страной, которая помогает вооружать агрессора.
Подробнее о том, какие компоненты россияне используют в производстве дронов-камикадзе читайте в материале РБК-Украина: "Шахеды" стали умнее: что Россия встроила в иранские дроны и как ответит Украина".