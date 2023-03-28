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Гуменюк про ймовірність нової ракетної атаки: ворог робить ставку на авіацію

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може завдати по Україні точкові ракетні удари. Проте зараз ворог, зокрема на півдні, більше використовує авіацію для атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що наразі погода на півдні погіршується. Тому ворог вимушений зменшувати корабельне угруповування у Чорному морі. За її словами, в акваторії на бойовому чергуванні перебуває сім кораблів РФ, серед яких один підводний ракетоносій з 4 "Калібрами".

"Це говорить про те, що ракетний удар ймовірний, але не може бути такого масованого ракетного удару або готовності до якоїсь надзвичайної ракетної атаки. Можуть бути застосовані точкові удари", - заявила речниця.

Гуменюк зазначила, що останніми днями окупанти на півдні змінили тактику ракетного терору і більше використовують авіацію для завдання ударів.

"Більше ставки наразі на авіацію, ніж на морські ракетоносії. За аналізом попередніх двох діб, ми бачимо, що ворог активізував на нашому південному напрямку, зокрема у Херсонській області, в районі Берислава, активізував використання авіації і керованих авіаційних бомб", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що є позитивні результати роботи ППО, тому захисники неба можуть збивати авіаційні ракети.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня Росія атакувала Україні дронами-камідзе. Сили ППО збили 14 з 15 ворожих "Шахедів".

У напрямку Києва ворог випустив 12 безпілотників. У небі над столицею знищили всі ворожі цілі. Проте уламки дрона впали на магазин у Святошинському районі міста.

Крім того, що один дрон атакував підприємство у Дніпрі, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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