RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гуменюк о вероятности новой ракетной атаки: враг делает ставку на авиацию

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может нанести по Украине точечные ракетные удары. Однако сейчас враг, в частности на юге, больше использует авиацию для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что сейчас погода на юге ухудшается. Поэтому враг вынужден уменьшать корабельную группировку в Черном море. По ее словам, в акватории на боевом дежурстве находится семь кораблей РФ, среди которых один подводный ракетоноситель с 4 "Калибрами".

"Это говорит о том, что ракетный удар вероятен, но не может быть такого массированного ракетного удара или готовности к какой-либо чрезвычайной ракетной атаке. Могут быть применены точечные удары", - заявила спикер.

Гуменюк отметила, что в последние дни оккупанты на юге сменили тактику ракетного террора и больше используют авиацию для нанесения ударов.

"Больше ставки на авиацию, чем на морские ракетоносители. По анализу предыдущих двух суток, мы видим, что враг активизировал на нашем южном направлении, в частности в Херсонской области, в районе Берислава, активизировал использование авиации и управляемых авиационных бомб", - сказала Гуменюк. .

Спикер добавила, что есть положительные результаты работы ПВО, поэтому защитники неба могут сбивать авиационные ракеты.

Напомним, в ночь на 28 марта Россия атаковала Украину дронами-камидзе. Силы ПВО сбили 14 из 15 вражеских "Шахедов".

В направлении Киева враг выпустил 12 беспилотников. В небе над столицей уничтожили все враждебные цели. Однако обломки дрона упали на магазин в Святошинском районе города.

Кроме того, один дрон атаковал предприятие в Днепре, в результате чего возник масштабный пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
РосавиацияВойна в УкраинеВойна России против Украиныракетный удар