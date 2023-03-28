Гуменюк о вероятности новой ракетной атаки: враг делает ставку на авиацию

Она отметила, что сейчас погода на юге ухудшается. Поэтому враг вынужден уменьшать корабельную группировку в Черном море. По ее словам, в акватории на боевом дежурстве находится семь кораблей РФ, среди которых один подводный ракетоноситель с 4 "Калибрами".

"Это говорит о том, что ракетный удар вероятен, но не может быть такого массированного ракетного удара или готовности к какой-либо чрезвычайной ракетной атаке. Могут быть применены точечные удары", - заявила спикер.

Гуменюк отметила, что в последние дни оккупанты на юге сменили тактику ракетного террора и больше используют авиацию для нанесения ударов.

"Больше ставки на авиацию, чем на морские ракетоносители. По анализу предыдущих двух суток, мы видим, что враг активизировал на нашем южном направлении, в частности в Херсонской области, в районе Берислава, активизировал использование авиации и управляемых авиационных бомб", - сказала Гуменюк. .

Спикер добавила, что есть положительные результаты работы ПВО, поэтому защитники неба могут сбивать авиационные ракеты.

Напомним, в ночь на 28 марта Россия атаковала Украину дронами-камидзе. Силы ПВО сбили 14 из 15 вражеских "Шахедов".

В направлении Киева враг выпустил 12 беспилотников. В небе над столицей уничтожили все враждебные цели. Однако обломки дрона упали на магазин в Святошинском районе города.

Кроме того, один дрон атаковал предприятие в Днепре, в результате чего возник масштабный пожар.