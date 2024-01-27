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Гуменюк про ситуацію на півдні: спостерігаємо "тахікардію" в російських штурмах

Субота 27 січня 2024 10:07
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Гуменюк про ситуацію на півдні: спостерігаємо "тахікардію" в російських штурмах Фото: Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На півдні російські окупанти збільшують, а потім зменшують штурмові дії. Військові спостерігають таку собі "тахікардію" у ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо таку собі тахікардію в їхніх штурмах. Вони збільшують, зменшують, нервово повертаючись на свої позиції з втратами. Знову розробляють якісь жахливі плани та приходять до штурму знову ж таки пішим порядком, без прикриття броньованою технікою, і, зазнаючи втрат, повертаються на місце", - розповіла Гуменюк.

Протягом доби, як відзначила Гуменюк, було зафіксовано 4 боєзіткнення. Ворог намагався промацати міцніть оборони наших воїнів, втім, ЗСУ продовжують роботу з закріплення на позиціях й розширення плацдармів.

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські та російські війська наразі ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції в районі Кринок на східному березі Херсонської області.

Згідно з даними Генерального штабу, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Зокрема наші військові знищили ще 770 російських терористів, 6 танків й не тільки.

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