ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гуменюк о ситуации на юге: наблюдаем "тахикардию" в российских штурмах

Суббота 27 января 2024 10:07
UA EN RU
Гуменюк о ситуации на юге: наблюдаем "тахикардию" в российских штурмах Фото: Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На юге российские оккупанты увеличивают, а затем уменьшают штурмовые действия. Военные наблюдают некую "тахикардию" у врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем некую тахикардию в их штурмах. Они увеличивают, уменьшают, нервно возвращаясь на свои позиции с потерями. Опять разрабатывают какие-то ужасные планы и приходят к штурму опять же пешим порядком, без прикрытия бронированной техникой, и, неся потери, возвращаются на место", - рассказала Гуменюк.

В течение суток, как отметила Гуменюк, было зафиксировано 4 боестолкновения. Враг пытался прощупать прочность обороны наших воинов, впрочем, ВСУ продолжают работу по закреплению на позициях и расширению плацдармов.

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские и российские войска ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном берегу Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. В частности, наши военные уничтожили еще 770 российских террористов, 6 танков и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России