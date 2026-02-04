Гуманітарна допомога під загрозою: як атаки РФ і відключення світла зривають поставки

На доставку українцям продовольчої допомоги ВПП ООН впливають сьогодні і погодні умови, і відключення електроенергії. Крім того, гуманітарні маршрути стають дедалі небезпечнішими.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник напряму постачання ВПП ООН Мустафа Аудін .

Звідки береться продовольча допомога людям

За словами експерта, понад 90% продовольчої допомоги ВПП в Україні закуповується у вітчизняних виробників.

Це важливо, зокрема тим, що:

підтримує українську економіку;

зберігає робочі місця;

зміцнює локальні ланцюги постачання.

"У стандартних наборах лише сіль та окремі види консервованого м'яса інколи імпортуються, якщо локального виробництва недостатньо", - зауважив Аудін.

Він додав, що "ВПП не працює з фіксованим переліком постачальників".

Тобто закупівлі здійснюються "через відкриті тендери, участь в яких можуть брати всі компанії, які відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки".

"Усі постачальники проходять суворі процедури перевірки, а вся продовольча продукція регулярно проходить контроль якості та безпеки", - наголосив представник ВПП ООН.

З якими викликами стикаються сьогодні постачальники

Аудін розповів, що сьогодні близько 95% постачальників ВПП ООН в Україні стикаються з перебоями електропостачання.

"Навіть об'єкти, які мають статус критичної інфраструктури, регулярно залишаються без світла", - нагадав він.

Складнішою стала, за словами спеціаліста, й сама доставка.

"Зимові умови вимагають використання транспорту з температурним контролем, який є більш обмеженим і значно дорожчим", - пояснив керівник напряму постачання ВПП.

Українці отримують гуманітарну допомогу за будь-яких умов (фото: ВПП ООН)

Крім того, частина постачальників змушена:

або працювати на генераторах по багато годин;

по багато годин; або переносити виробництво на нічний час, коли з'являється електроенергія.

"Ми вже фіксуємо затримки з постачанням на склади через погодні умови, відключення електроенергії та логістичні обмеження", - поділився Аудін.

На його думку, якщо така ситуація збережеться й надалі, "існує реальний ризик затримок у доставці допомоги до прифронтових громад, які залежать від гуманітарної підтримки".

Вплив на гуманітарну допомогу безпекової ситуації

Представник ВПП ООН розповів, що логістичні та безпекові команди щодня оцінюють ситуацію та відповідно коригують:

маршрути доставки;

графіки;

формати надання допомоги.

При цьому робота, за його словами, стала значно складнішою не лише через пошкоджену інфраструктуру та погодні умови, але й через зростання активності дронів поблизу прифронтових територій.

"Доставка гуманітарної допомоги стає дедалі небезпечнішою", - наголосив Аудін.

Насамкінець він повідомив, що "за останні два роки об'єкти ВПП, пункти розподілу, транспорт, склади та майно партнерів в Україні зазнали понад 70 атак".

Як результат - було пошкоджено склади, знищено транспорт і продовольчі вантажі, поранено гуманітарних працівників.

Пошкодження внаслідок ворожої атаки складу в Дніпрі (фото: ВПП ООН)

"Такі інциденти створюють серйозні ризики для гуманітарних команд і ще більше ускладнюють доступ до громад, які потребують допомоги. ВПП тісно співпрацює з партнерами та постачальниками, щоб знаходити альтернативні рішення та забезпечувати безперервність операцій", - підсумував фахівець.