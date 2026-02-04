Гуманитарная помощь под угрозой: как атаки РФ и отключения света срывают поставки

На доставку украинцам продовольственной помощи ВПП ООН влияют сегодня и погодные условия, и отключения электроэнергии. Кроме того, гуманитарные маршруты становятся все более опасными.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель направления снабжения ВПП ООН Мустафа Аудин .

Откуда берется продовольственная помощь людям

По словам эксперта, более 90% продовольственной помощи ВПП в Украине закупается у отечественных производителей.

Это важно, в частности тем, что:

поддерживает украинскую экономику;

сохраняет рабочие места;

укрепляет локальные цепи поставок.

"В стандартных наборах только соль и отдельные виды консервированного мяса иногда импортируются, если локального производства недостаточно", - отметил Аудин.

Он добавил, что "ВПП не работает с фиксированным перечнем поставщиков".

То есть закупки осуществляются "через открытые тендеры, участие в которых могут принимать все компании, которые соответствуют международным стандартам качества и безопасности".

"Все поставщики проходят строгие процедуры проверки, а вся продовольственная продукция регулярно проходит контроль качества и безопасности", - подчеркнул представитель ВПП ООН.

С какими вызовами сталкиваются сегодня поставщики

Аудин рассказал, что сегодня около 95% поставщиков ВПП ООН в Украине сталкиваются с перебоями электроснабжения.

"Даже объекты, которые имеют статус критической инфраструктуры, регулярно остаются без света", - напомнил он.

Сложнее стала, по словам специалиста, и сама доставка.

"Зимние условия требуют использования транспорта с температурным контролем, который является более ограниченным и значительно дороже", - объяснил руководитель направления поставки ВПП.

Украинцы получают гуманитарную помощь при любых условиях (фото: ВПП ООН)

Кроме того, часть поставщиков вынуждена:

либо работать на генераторах по много часов;

по много часов; либо переносить производство на ночное время, когда появляется электроэнергия.

"Мы уже фиксируем задержки с поставками на склады из-за погодных условий, отключения электроэнергии и логистических ограничений", - поделился Аудин.

По его мнению, если такая ситуация сохранится и в дальнейшем, "существует реальный риск задержек в доставке помощи в прифронтовые громады, которые зависят от гуманитарной поддержки".

Влияние на гуманитарную помощь ситуации с безопасностью

Представитель ВПП ООН рассказал, что логистические команды и команды по безопасности ежедневно оценивают ситуацию и соответственно корректируют:

маршруты доставки;

графики;

форматы оказания помощи.

При этом работа, по его словам, стала значительно сложнее не только из-за поврежденной инфраструктуры и погодных условий, но и из-за роста активности дронов вблизи прифронтовых территорий.

"Доставка гуманитарной помощи становится все более опасной", - подчеркнул Аудин.

В завершение он сообщил, что "за последние два года объекты ВПП, пункты распределения, транспорт, склады и имущество партнеров в Украине подверглись более 70 атакам".

Как результат - были повреждены склады, уничтожены транспорт и продовольственные грузы, ранены гуманитарные работники.

Повреждения в результате вражеской атаки склада в Днепре (фото: ВПП ООН)

"Такие инциденты создают серьезные риски для гуманитарных команд и еще больше затрудняют доступ к громадам, которые нуждаются в помощи. ВПП тесно сотрудничает с партнерами и поставщиками, чтобы находить альтернативные решения и обеспечивать непрерывность операций", - подытожил специалист.