ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Гуманитарная помощь под угрозой: как атаки РФ и отключения света срывают поставки

Среда 04 февраля 2026 07:30
UA EN RU
Гуманитарная помощь под угрозой: как атаки РФ и отключения света срывают поставки ВПП ООН помогает людям в прифронтовых регионах (фото: пресс-служба ВПП ООН)
Автор: Ирина Костенко

На доставку украинцам продовольственной помощи ВПП ООН влияют сегодня и погодные условия, и отключения электроэнергии. Кроме того, гуманитарные маршруты становятся все более опасными.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель направления снабжения ВПП ООН Мустафа Аудин.

Читайте также: Не только деньги: из чего состоят продуктовые наборы для украинцев от ВПП ООН

Откуда берется продовольственная помощь людям

По словам эксперта, более 90% продовольственной помощи ВПП в Украине закупается у отечественных производителей.

Это важно, в частности тем, что:

  • поддерживает украинскую экономику;
  • сохраняет рабочие места;
  • укрепляет локальные цепи поставок.

"В стандартных наборах только соль и отдельные виды консервированного мяса иногда импортируются, если локального производства недостаточно", - отметил Аудин.

Он добавил, что "ВПП не работает с фиксированным перечнем поставщиков".

То есть закупки осуществляются "через открытые тендеры, участие в которых могут принимать все компании, которые соответствуют международным стандартам качества и безопасности".

"Все поставщики проходят строгие процедуры проверки, а вся продовольственная продукция регулярно проходит контроль качества и безопасности", - подчеркнул представитель ВПП ООН.

С какими вызовами сталкиваются сегодня поставщики

Аудин рассказал, что сегодня около 95% поставщиков ВПП ООН в Украине сталкиваются с перебоями электроснабжения.

"Даже объекты, которые имеют статус критической инфраструктуры, регулярно остаются без света", - напомнил он.

Сложнее стала, по словам специалиста, и сама доставка.

"Зимние условия требуют использования транспорта с температурным контролем, который является более ограниченным и значительно дороже", - объяснил руководитель направления поставки ВПП.

Гуманитарная помощь под угрозой: как атаки РФ и отключения света срывают поставкиУкраинцы получают гуманитарную помощь при любых условиях (фото: ВПП ООН)

Кроме того, часть поставщиков вынуждена:

  • либо работать на генераторах по много часов;
  • либо переносить производство на ночное время, когда появляется электроэнергия.

"Мы уже фиксируем задержки с поставками на склады из-за погодных условий, отключения электроэнергии и логистических ограничений", - поделился Аудин.

По его мнению, если такая ситуация сохранится и в дальнейшем, "существует реальный риск задержек в доставке помощи в прифронтовые громады, которые зависят от гуманитарной поддержки".

Влияние на гуманитарную помощь ситуации с безопасностью

Представитель ВПП ООН рассказал, что логистические команды и команды по безопасности ежедневно оценивают ситуацию и соответственно корректируют:

  • маршруты доставки;
  • графики;
  • форматы оказания помощи.

При этом работа, по его словам, стала значительно сложнее не только из-за поврежденной инфраструктуры и погодных условий, но и из-за роста активности дронов вблизи прифронтовых территорий.

"Доставка гуманитарной помощи становится все более опасной", - подчеркнул Аудин.

В завершение он сообщил, что "за последние два года объекты ВПП, пункты распределения, транспорт, склады и имущество партнеров в Украине подверглись более 70 атакам".

Как результат - были повреждены склады, уничтожены транспорт и продовольственные грузы, ранены гуманитарные работники.

Гуманитарная помощь под угрозой: как атаки РФ и отключения света срывают поставкиПовреждения в результате вражеской атаки склада в Днепре (фото: ВПП ООН)

"Такие инциденты создают серьезные риски для гуманитарных команд и еще больше затрудняют доступ к громадам, которые нуждаются в помощи. ВПП тесно сотрудничает с партнерами и поставщиками, чтобы находить альтернативные решения и обеспечивать непрерывность операций", - подытожил специалист.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины рассказали, что некоторые из граждан могли не получить пенсию в январе 2026 года, а также объяснили, как вернуть выплаты.

Кроме того, мы сообщали, как РФ хочет создать гуманитарную катастрофу в Днепре и Запорожье.

Читайте также про кэшбек, "єПідтримку" и не только - какие выплаты нужно указать в декларации, чтобы не было проблем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь Атака дронов Отключения света Блэкаут Ракетная атака
Новости
Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа
Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом