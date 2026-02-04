Гуманитарная помощь под угрозой: как атаки РФ и отключения света срывают поставки
На доставку украинцам продовольственной помощи ВПП ООН влияют сегодня и погодные условия, и отключения электроэнергии. Кроме того, гуманитарные маршруты становятся все более опасными.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель направления снабжения ВПП ООН Мустафа Аудин.
Откуда берется продовольственная помощь людям
По словам эксперта, более 90% продовольственной помощи ВПП в Украине закупается у отечественных производителей.
Это важно, в частности тем, что:
- поддерживает украинскую экономику;
- сохраняет рабочие места;
- укрепляет локальные цепи поставок.
"В стандартных наборах только соль и отдельные виды консервированного мяса иногда импортируются, если локального производства недостаточно", - отметил Аудин.
Он добавил, что "ВПП не работает с фиксированным перечнем поставщиков".
То есть закупки осуществляются "через открытые тендеры, участие в которых могут принимать все компании, которые соответствуют международным стандартам качества и безопасности".
"Все поставщики проходят строгие процедуры проверки, а вся продовольственная продукция регулярно проходит контроль качества и безопасности", - подчеркнул представитель ВПП ООН.
С какими вызовами сталкиваются сегодня поставщики
Аудин рассказал, что сегодня около 95% поставщиков ВПП ООН в Украине сталкиваются с перебоями электроснабжения.
"Даже объекты, которые имеют статус критической инфраструктуры, регулярно остаются без света", - напомнил он.
Сложнее стала, по словам специалиста, и сама доставка.
"Зимние условия требуют использования транспорта с температурным контролем, который является более ограниченным и значительно дороже", - объяснил руководитель направления поставки ВПП.
Украинцы получают гуманитарную помощь при любых условиях (фото: ВПП ООН)
Кроме того, часть поставщиков вынуждена:
- либо работать на генераторах по много часов;
- либо переносить производство на ночное время, когда появляется электроэнергия.
"Мы уже фиксируем задержки с поставками на склады из-за погодных условий, отключения электроэнергии и логистических ограничений", - поделился Аудин.
По его мнению, если такая ситуация сохранится и в дальнейшем, "существует реальный риск задержек в доставке помощи в прифронтовые громады, которые зависят от гуманитарной поддержки".
Влияние на гуманитарную помощь ситуации с безопасностью
Представитель ВПП ООН рассказал, что логистические команды и команды по безопасности ежедневно оценивают ситуацию и соответственно корректируют:
- маршруты доставки;
- графики;
- форматы оказания помощи.
При этом работа, по его словам, стала значительно сложнее не только из-за поврежденной инфраструктуры и погодных условий, но и из-за роста активности дронов вблизи прифронтовых территорий.
"Доставка гуманитарной помощи становится все более опасной", - подчеркнул Аудин.
В завершение он сообщил, что "за последние два года объекты ВПП, пункты распределения, транспорт, склады и имущество партнеров в Украине подверглись более 70 атакам".
Как результат - были повреждены склады, уничтожены транспорт и продовольственные грузы, ранены гуманитарные работники.
Повреждения в результате вражеской атаки склада в Днепре (фото: ВПП ООН)
"Такие инциденты создают серьезные риски для гуманитарных команд и еще больше затрудняют доступ к громадам, которые нуждаются в помощи. ВПП тесно сотрудничает с партнерами и поставщиками, чтобы находить альтернативные решения и обеспечивать непрерывность операций", - подытожил специалист.
