Кешбек, "єПідтримка" і не тільки: які виплати треба вказати в декларації, щоб не було проблем

У 2025 році українці отримували виплати за програмами "єПідтримка", "Зимова підтримка" та "Національний кешбек "Зроблено в Україні". Кошти, отримані в межах цих програм, підлягають обов’язковому декларуванню для публічних службовців.

Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у Telegram .

Які виплати треба вказувати в декларації

У НАЗК звертають увагу, що кошти, отримані за програмами: "єПідтримка", "Зимова підтримка", "Національний кешбек "Зроблено в Україні" необхідно зазначати в розділі 11 декларації - "Доходи, у тому числі подарунки".

При цьому під час вибору виду доходу (назви відповідної програми) інформація про джерело коштів підтягується автоматично, що спрощує заповнення декларації.

Що з "Пакунком малюка"

Окремо НАЗК наголошує на одноразовій натуральній допомозі "Пакунок малюка" (Baby-box).

Ця допомога відображається в декларації лише у разі монетизації, тобто якщо виплата була отримана у грошовій формі. У разі надання пакунка в натуральному вигляді декларувати його не потрібно.

Де вказати банк для соцвиплат

Також у НАЗК нагадують: у розділі 12.1 декларації декларант зобов’язаний вказати інформацію про банк, у якому відкрито картку для отримання соціальних виплат у межах зазначених державних програм.

Де знайти роз’яснення

Детальну інформацію щодо правил декларування коштів, отриманих у межах програм державної підтримки, можна знайти в Базі знань НАЗК.