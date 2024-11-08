Губернатор Каліфорнії заявив, що готовий протистояти "незаконним діям" Трампа

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив губернатор Каліфорнії та представник Демократичної партії Гевін Ньюсом у соцмережі Х .

"Каліфорнія готова до боротьби. Я щойно скликав надзвичайну спеціальну сесію, щоб допомогти зміцнити наші юридичні ресурси та захистити наш штат від будь-яких незаконних дій майбутньої адміністрації Трампа", - написав Ньюсом.

За його словами, влада штату готова протистояти адміністрації Трампа з багатьох важливих питань - від фундаментальних громадянських прав через репродуктивну свободу до боротьби зі зміною клімату.

"Ми відмовляємося повернути час назад і дозволити, щоб наші цінності та закони піддавалися нападкам", - зазначив губернатор Каліфорнії.