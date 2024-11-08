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Губернатор Калифорнии заявил, что готов противостоять "незаконным действиям" Трампа

Калифорния, США, Пятница 08 ноября 2024 15:34
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Губернатор Калифорнии заявил, что готов противостоять "незаконным действиям" Трампа Фото: Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Власти штата Калифорния готовы противодействовать "незаконным действиям" республиканца Дональда Трампа после вступления в должность президента США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил губернатор Калифорнии и представитель Демократической партии Гэвин Ньюсом в соцсети Х.

"Калифорния готова к борьбе. Я только что созвал чрезвычайную специальную сессию, чтобы помочь укрепить наши юридические ресурсы и оградить наш штат от любых незаконных действий будущей администрации Трампа", - написал Ньюсом.

По его словам, власти штата готовы противостоять администрации Трампа по многим важным вопросам - от фундаментальных гражданских прав через репродуктивную свободу до борьбы с изменением климата.

"Мы отказываемся вернуть время назад и разрешить, чтобы наши ценности и законы подвергались нападкам", - отметил губернатор Калифорнии.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. На должность главы Белого дома претендовали Камала Гаррис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Победил на выборах Трамп, он получил более 27о голосов выборщиков. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

Еще до окончания подсчета голосов Трамп объявил себя новоизбранным президентом. На первом митинге после выборов он сделал несколько заявлений, в частности, пообещал остановить все войны.

О том, чего можно ожидать от президентства Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Калифорния
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