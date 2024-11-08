Губернатор Калифорнии заявил, что готов противостоять "незаконным действиям" Трампа

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил губернатор Калифорнии и представитель Демократической партии Гэвин Ньюсом в соцсети Х.

"Калифорния готова к борьбе. Я только что созвал чрезвычайную специальную сессию, чтобы помочь укрепить наши юридические ресурсы и оградить наш штат от любых незаконных действий будущей администрации Трампа", - написал Ньюсом.

По его словам, власти штата готовы противостоять администрации Трампа по многим важным вопросам - от фундаментальных гражданских прав через репродуктивную свободу до борьбы с изменением климата.

"Мы отказываемся вернуть время назад и разрешить, чтобы наши ценности и законы подвергались нападкам", - отметил губернатор Калифорнии.