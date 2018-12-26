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ДСНС розповіла про ситуацію на дорогах України

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 10:16
ДСНС розповіла про ситуацію на дорогах України
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У Полтавській області виникла пробка на 20 км

Через снігопади в Україні суттєво ускладнено рух у Полтавській і Черкаській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Полтавській області спостерігається пробка на 20 км на трасі М-03 між с. Красногорівка Великобагачанського району і с. Червоне Хорольського району, рух періодично поновлюється.

Також у заторі на трасі Н-08 Золотоноша - Кременчук поблизу с. Липове перебувають близько 50 автомобілів. До Полтавської області додатково направили важку дорожню техніку.

Крім того, на трасі Н-08 ускладнено рух і в межах Черкаської області на ділянці поблизу с. Тимченко Чорнобаївського району.

"На інших автомобільних дорогах державного і місцевого значення рух транспорту забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах Києва 26 грудня очікується ожеледиця.

Зазначимо, станом на сьогоднішній ранок в Україні через снігопади було знеструмлено 479 населених пунктів.

 

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +2
Новини України дорогиДСНССнігопад
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