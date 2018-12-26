ДСНС розповіла про ситуацію на дорогах України

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У Полтавській області виникла пробка на 20 км

Через снігопади в Україні суттєво ускладнено рух у Полтавській і Черкаській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Полтавській області спостерігається пробка на 20 км на трасі М-03 між с. Красногорівка Великобагачанського району і с. Червоне Хорольського району, рух періодично поновлюється.

Також у заторі на трасі Н-08 Золотоноша - Кременчук поблизу с. Липове перебувають близько 50 автомобілів. До Полтавської області додатково направили важку дорожню техніку.

Крім того, на трасі Н-08 ускладнено рух і в межах Черкаської області на ділянці поблизу с. Тимченко Чорнобаївського району.

"На інших автомобільних дорогах державного і місцевого значення рух транспорту забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах Києва 26 грудня очікується ожеледиця.

Зазначимо, станом на сьогоднішній ранок в Україні через снігопади було знеструмлено 479 населених пунктів.