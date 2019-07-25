В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

На западе, в Черниговской и Киевской областях уровень пожарной опасности будет ниже

Погода в Украине способствует сохранению чрезвычайного уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

Так, завтра, по всей Украине, кроме Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"26 июля в Украине, кроме крайнего запада, Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Отметим, 26 июля в Украине ожидается жара до +31, а ночью в восточных, Волынской, Ровенской, Житомирской областях, а днем в Украине, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +12 +17 градусов, на побережье морей до +20. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27, на юге страны до +26 +31 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, Наталья Диденко отметила, что 27 и 28 июля в Украине ожидается потепление, но уже с понедельника, 29 июля, снова похолодает.