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В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Суспільство    25.07.2019 - 16:38
В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

На заході, в Чернігівській і Київській областях рівень пожежної небезпеки буде нижче

Погода в Україні сприяє зберіганню надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

Так, завтра, по всій Україні, крім Чернігівській та Київській областях, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"26 липня в Україні, крім крайнього заходу, Чернігівської та Київської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні,  у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, 26 липня в Україні очікується спека до +31, а вночі у східних, Волинській, Рівненській, Житомирській областях, а вдень в Україні, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі +12 +17 градусів, на узбережжі морів до +20. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27, а на півдні країни до +26 +31 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, Наталка Діденко зазначила, що 27 та 28 липня в Україні очікується потепління, але вже з понеділка, 29 липня, знову похолодає. 

 

 

 

Завтра в Україні очікується спека до +31 Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
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