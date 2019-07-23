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В Украину идет очередное похолодание

Новости » Общество    23.07.2019 - 12:12
В Украину идет очередное похолодание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине с 29 июля опять похолодает

Погода в Украине в ближайшие выходные ожидается теплой, однако уже с 29 июля ожидается очередное похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Так, синоптик отметила, что 27 и 28 июля в Украине ожидается потепление, но уже с понедельника, 29 июля, снова похолодает.

"Ближайшее потепление придет к нам в выходные, а в понедельник, 29 июля, снова ощутимо похолодает", - написала она.

Синоптик также предупредила, что завтра, 24 июля, Украину накроют дожди, местами также возможны грозы и усиление ветра.

Напомним, ранее сообщалось, что дожди в Украине продержатся в течение недели. Кроме того, возможен спад температуры, теплее всего в течение недели будет на юге страны.

Отметим, по данным синоптиков, в Украине, до 25 июля, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Так, на юге, востоке и в центре страны, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях объявлена пожарная опасность 5 класса.

Добавим, на сегодня 23 июля на юге, востоке и в Днепропетровской областях объявлено штормовое предупреждение - ожидается усиление ветра до 20 м/с.

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