Сегодня Украину местами накроют дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На севере и востоке страны сегодня дожди с грозами

Погода в Украине 25 июля ухудшилась, температура воздуха опустится до +24. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на севере и востоке страны сегодня дожди с грозами. Температура воздуха днем в восточных областях достигнет +22+26, ночью ожидается +13+15. На западе страны сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +24+27, а ночью ожидается +12+14.

В центральных областях дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24+26, ночью ожидается +13+15. На юге страны сегодня переменная облачность. Однако, в Херсонской и Запорожской областях сегодня дожди. Температура воздуха днем достигнет +27+29. В Крыму и Крымской области солнечно, температура воздуха днем достигнет +26+28.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня +23+25. Возможны дожди.