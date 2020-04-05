В ГСЧС объяснили причины загазованности воздуха в Киеве

Фото: загазованность в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

Спасатели отметили, что загазованность будет сохраняться ближайшие несколько дней

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве объяснило причины загазованности в столице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Facebook.

Спасатели отмечают, что дело в слабом ветре и повышении температуры в приземном слое.

"О ситуации с загазованностью воздуха в г. Киеве. По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном шаре. Така ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и влечет накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - указано в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что во второй половине дня ситуация стабилизируется.

"Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров.

Так, в субботу возник подземный пожар в районе Майдана Независимости в Киеве, вызванный возгоранием телекоммуникационных кабелей. Спасатели уже его ликвидировали.

Как писало РБК-Украина, пожар в Чернобыльской зоне, который возник 4 апреля, распространился на территорию более 100 гектаров. И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов подчеркнул, что ситуация с ликвидацией возгорания сложная. Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон.