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У ДСНС пояснили причини загазованості повітря у Києві

Новини » Надзвичайні події     05.04.2020 - 11:37
У ДСНС пояснили причини загазованості повітря у Києві
Фото: загазованість у Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Рятувальники зазначили, що загазованість зберігатиметься найближчі кілька днів

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Києві пояснило причини загазованості у столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Facebook.

Рятувальники зазначають, що справа у слабкому вітрі та підвищенні температури у приземному шарі.

У ДСНС пояснили причини загазованості повітря у Києві

"Щодо ситуації із загазованістю повітря у м. Києві. Станом на 7:00 5 квітня у м. Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі", - вказано у повідомленні прес-служби.

Підкреслюється, що в другій половині дня ситуація стабілізується.

"Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, в столиці за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів.

Так, у суботу виникла підземна пожежа в районі Майдану Незалежності в Києві, викликана спалахом телекомунікаційних кабелів. Рятувальники вже її ліквідували.

Як писало РБК-Україна, пожежа в Чорнобильській зоні, яка виникла 4 квітня, поширилася на територію понад 100 гектарів. В.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов підкреслив, що ситуація з ліквідацією загоряння складна. Гасіння пожежі ускладнює підвищений радіаційний фон.

Пожежу на Хрещатику ліквідували У Києві в районі Майдану Незалежності пожежа, горять телекомунікаційні кабелі
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