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ГСЧС начала демонтаж фортификаций возле моста в Станице Луганской

Новости » Общество    24.08.2019 - 13:32
ГСЧС начала демонтаж фортификаций возле моста в Станице Луганской
Фото (facebook.com/pressjfo.news/)

ГСЧС начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта моста

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская, на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сегодня группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и разборку. По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте.

Указано, что при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные работы.

Кроме того, отметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел. По состоянию на 12:00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится.

Напомним, 16 августа Украина завершила разминирование территорийвозле моста в Станице Луганской. Саперы работали 16 суток.

Во вторник, 20 августа украинская сторона заявила о готовности начать ремонтные работы в рамках договоренностей по разведению сил и средств на участке. Однако в этот же день в штабе ООС сообщили, что боевики "ЛНР", по указанию России, сорвали начало работ. Они не начали синхронно ремонт и мешали украинской стороне со своей стороны.

Добавим, посольство США в Украине призвало РФ и поддерживаемых ею боевиков способствовать началу ремонта моста в Станице Луганской.

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