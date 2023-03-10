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У Грузії заявили, що протести в країні підігрівають бійці, які повернулися з України

Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com/GiorgiVolskiGD)
Автор: Наталія Кава

Прихильники Михайла Саакашвілі, які брали участь у військових діях в Україні, підігрівають проведення мітингів у Грузії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву одного із лідерів правлячої партії "Грузинська мрія", віце-спікера парламенту Гію Вольського журналістам.

Він заявив, що колишні військові прибули до Грузії для того, щоб підштовхувати молодь до революційного сценарію.

"Можна сказати, напевно, що з України приїхала певна група прихильників Саакашвілі, прихильників "Нацруху", це бійці, які постараються, використавши цю молодіжну енергію, не знімати з порядку денного цей революційний процес", - сказав Вольський.

Він також вважає, що в країні є певна група, яка намагається завадити "розвитку політичних процесів". Зокрема, він вказав, на лідера "Єдиного національного руху" Левана Хабеїшвілі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час протестів в Грузії 8 березня, правоохоронці затримали бійця, який воював проти Росії на боці України - Надіма Хмаладзе.

Нагадаємо, МВС Грузії повідомило, що грузинських мітингарів, яких затримали під час протестів в Тбілісі та ще не доставили до суду, відпустили з СІЗО.

Раніше ми повідомляли, що частину затриманих на протестах в Тбілісі перевели до інших міст.

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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