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В Грузии заявили, что протесты в стране подогревают вернувшиеся из Украины бойцы

Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com/GiorgiVolskiGD)
Автор: Наталья Кава

Сторонники Михаила Саакашвили, участвовавшие в военных действиях в Украине, подогревают проведение митингов в Грузии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление одного из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", вице-спикера парламента Гию Вольского журналистам.

Он заявил, что бывшие военные прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию.

"Можно сказать, наверное, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников "Нацдвижения", это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", - сказал Вольский.

Он также считает, что в стране есть определенная группа, которая пытается помешать "развитию политических процессов". В частности, он указал на лидера "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время протестов в Грузии 8 марта, правоохранители задержали бойца, воевавшего против России на стороне Украины - Надима Хмаладзе.

Напомним, МВД Грузии сообщило, что грузинских митингующих, задержанных во время протестов в Тбилиси и еще не доставленных в суд, отпущены из СИЗО.

Ранее мы сообщали, что часть задержанных на протестах в Тбилиси перевели в другие города.

Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.

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