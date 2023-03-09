Грузинських протестувальників, яких не доставили до суду, відпустили з СІЗО

Грузинських мітингарів, яких затримали під час протестів в Тбілісі та ще не доставили до суду, відпустили з СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС Грузії.

За даними МВС Грузії, частину осіб, яких було затримано 7 та 8 березня цього року на акції протесту, яку проводили біля будинку парламенту в Тбілісі, доставили до суду, решту відпустили у зв'язку із закінченням терміну перебування в СІЗО.

"У МВС триває розслідування у зв'язку з насильницькими подіями, що сталися 7-8 березня, за статтями 353 і 187 Кримінального кодексу Грузії", - заявили правоохоронці.

Крім того, за їх словами, зараз п роводяться слідчі дії з метою встановлення, встановлення та затримання осіб, які вчинили напад на поліцейських та вчинили інші насильницькі дії під час акції протесту, що триває біля будівлі парламенту.

Оновлено о 19:40

За даними грузинського Telegram-каналу "Новости Грузии", із 133 затриманих на акціях 7-8 березня, звільнено 132 особи.

Проте одна людина досі залишається під вартою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що частину затриманих на протестах в Тбілісі перевели до інших міст.

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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