Частину затриманих на протестах в Тбілісі перевели до інших міст

Частину протестувальників, які були затримані вчора в столиці Грузії, перевезли до інших міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузия Онлайн".

Голова "Асоціації молодих юристів Грузії" (GYLA) Нона Курдованідзе повідомила, що затриманих під час вчорашньої акції перевели до різних міст Грузії, зокрема до Душеті, Гурджаані, Хашурі та Кутаїсі.

Вона також зазначила, що у МВС Грузії не пояснили причину переведення затриманих до інших міст. Курдованідзе зазначає, що це обмежує захист їхніх прав, оскільки ускладнюється встановлення місцезнаходження затриманих та контакт з їх адвокатами.

Крім того, голова GYLA зазначила, що організація продовжує надавати допомогу затриманим. За її інформацією, до судів не надходили справи затриманих.



За інформацією МВС Грузії, вчора на акції проти ухвалення закону про "іноагентів" в адміністративному порядку було затримано 66 осіб.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про "іноагентів", який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів".

Вчора під час засідання грузинського парламенту депутати у першому читанні підтримали законопроект про "іноагентів".

Спочатку учасники акції проти закону про "іноагентів" перекрили проспект Руставелі у Тбілісі. Кількість учасників значно збільшилася після того, як на пленарному засіданні розпочалися слухання проектів закону про "іноагенти".

Поліція почала розганяти учасників акції використовуючи газ та водомет. Своєю чергою протестувальники почали кидати "коктейлі Молотова" у поліцейських.

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