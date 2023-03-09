В Грузії на протестах затримали бійця, який воював на боці України

Під час протестів в Грузії 8 березня, правоохоронці затримали бійця, який воював проти Росії на боці України - Надіма Хмаладзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинську редакцію " Радіо Свобода ".

Українського бійця Надіма Хмаладзе затримали за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві на площі Свободи в Тбілісі 8 березня близько 16:00.

За словами поліції, ці дві дії є порушенням статей 166 та 173 КУпАП.

Родичі та адвокат кілька годин шукали Хмаладзе. Проте лише в кінці дня адвокат Торніке Бакрадзе знайшов його в СІЗО Загесі.

"У нас була зустріч близько години. За що його затримали, йому офіційно не відомо. Протоколу затримання я не бачив, як і він. Йому усно сказали, що затримали через словесні образи, які буде важко довести - на момент арешту він не міг вчинити злочин", - адвокат Хмаладзе.

Він також звертає увагу на те, що Хмаладзе під час зустрічі в ізоляторі розповідав про переслідування та проблеми, які виникали в нього при перетині кордону.

"Вранці 6 березня людина з України приїхала в Тбілісі, і, як він каже, його довше за всіх затримали на паспортному контролі й не пояснили чому. А після того, як він потрапив на територію юрисдикції Грузії, його постійно переслідувало четверо невідомих. Він вважає, що ці люди були співробітниками кримінальної поліції", - повідомив Бакрадзе.

Нагадаємо, сьогодні МВС Грузії повідомило, що грузинських мітингарів, яких затримали під час протестів в Тбілісі та ще не доставили до суду, відпустили з СІЗО.

Раніше ми повідомляли, що частину затриманих на протестах в Тбілісі перевели до інших міст.

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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