У Грузії зафіксували сильний землетрус
Фото: У Грузії зафіксували сильний землетрус (twitter.com/SvrTroposphere)
У селі Вакіджварі, що на заході Грузії, ввечері 11 лютого стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 4,9 бала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший канал Грузії.
Як зазначили у Національному центрі сейсмічного моніторингу, осередок підземних поштовхів був на глибині 4,96 кілометра.
Землетрус зафіксували о 19:33 за тбіліським часом (17:33 за Києвом). Наразі інформації про жертв чи руйнування немає.
Нагадаємо, у світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусів.
До слова, в Азії тривають природні лиха. У Киргизії стався землетрус, а у Індонезії прокинувся вулкан.
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