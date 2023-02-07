ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусів

Новость на русском →
Україна, Вівторок 07 лютого 2023 19:48
У світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусів Фото: у світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вчені за останню добу зафіксували сотні землетрусів у Східній і Центральній Туреччині, а також біля узбережжя Сирії та Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За їх даними, найбільш активні землетруси було зафіксовано у Туреччні. Там амплітуда коливань склала 7,8 балів за шкалою Ріхтера. А от на острові Ява коливання були 5,5 балів, у Мікронезії - 5,4 бала.

Всього за останні дві доби у всьому світі було зафіксовано 265 землетрусів магнітудою більше 4 балів.

Найменш потужні землетруси за останні 48 годин були:

  • Канарські острови - 1,7 за шкалою Ріхтера;
  • Піренеї - 1,5 за шкалою Ріхтера;
  • Альпи - 0,7 за шкалою Ріхтера.

У світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусівФото: у світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусів​​​​​​ (emsc-csem.org)

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, в Туреччині, Сирії та Лівані почалися потужні землетруси, через які було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Зазначимо, що через сильні землетруси в Туреччині могли загинути два українці, ще четверо наших громадян отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Землетрус Турция планети
NEWS
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії