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В Грузии зафиксировали сильное землетрясение

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Воскресенье 12 февраля 2023 01:15
В Грузии зафиксировали сильное землетрясение Фото: В Грузии зафиксировали сильное землетрясение (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Олег Васкив

В селе Вакиджвари на западе Грузии вечером 11 февраля произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 4,9 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый канал Грузии.

Как отметили в Национальном центре сейсмического мониторинга, очаг подземных толчков был на глубине 4,96 километра.

Землетрясение зафиксировали в 19:33 по тбилисскому времени (17:33 по Киеву). Пока информации о жертвах или разрушениях нет.

Напомним, в мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясений.

К слову, в Азии продолжаются природные бедствия. В Киргизии произошло землетрясение, а в Индонезии проснулся вулкан.

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