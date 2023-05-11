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У Грузії президент розкритикувала уряд за намір відновити рейси з РФ

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Грузія, Четвер 11 травня 2023 19:41
У Грузії президент розкритикувала уряд за намір відновити рейси з РФ Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 травня, президент Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала уряд за намір відновити авіарейси з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".

"Ми повинні піклуватися про своїх громадян або колишніх громадян за кордоном, це має бути одним із пріоритетів і комплексною стратегією. Але не танцювати під дудку Кремля в обраний ним час!", - наголосила президент.

За її словами, грузинський уряд стверджує, що їх хвилює доля співвітчизників за кордоном.

"Цікаво, чому я не змогла за чотири роки переговорів з юстицією домогтися будь-якого результату щодо спрощення надання їм громадянства Грузії?", - підкреслила президент.

Нагадаємо, вчора, 10 травня, Росія вирішила припинити візовий режим з Грузією та дозволила відновити прямі авіарейси між країнами, які Москва заборонила ще у 2019 році.

Пізніше в Мінекономіки Грузії заявили, що готові відновити авіарейси лише для тих російських компаній, які не перебувають під санкціями Заходу.

При цьому вже ввечері 10 травня в Грузії почалися протести проти відновлення авіасполучення між країнами.

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