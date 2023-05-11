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В Грузии президент раскритиковала правительство за намерение возобновить рейсы из РФ

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Грузия, Четверг 11 мая 2023 19:41
В Грузии президент раскритиковала правительство за намерение возобновить рейсы из РФ Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство за намерение возобновить авиарейсы в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Мы должны заботиться о своих гражданах или бывших гражданах за рубежом, это должно быть одним из приоритетов и комплексной стратегией. Но не танцевать под дудку Кремля в выбранное им время!", - подчеркнула президент.

По ее словам, грузинское правительство утверждает, что их беспокоит судьба соотечественников за рубежом.

"Интересно, почему я не смогла за четыре года переговоров с юстицией добиться какого-либо результата по упрощению предоставления им гражданства Грузии?", - подчеркнула президент.

Напомним, вчера, 10 мая, Россия решила прекратить визовый режим с Грузией и разрешила возобновить прямые авиарейсы между странами, которые Москва запретила еще в 2019 году.

Позже в Минэкономики Грузии заявили, что готовы возобновить авиарейсы только для тех российских компаний, которые не находятся под санкциями Запада.

При этом уже вечером 10 мая в Грузии начались протесты против возобновления авиасообщения между странами.

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