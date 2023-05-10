ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грузія може дозволити прямі авіарейси з Росії, але є умова, - Мінекономіки

Новость на русском →
Тбілісі, Середа 10 травня 2023 18:59
Грузія може дозволити прямі авіарейси з Росії, але є умова, - Мінекономіки Фото: Грузія може дозволити прямі авіарейси з Росії, але є умова (flickr by JRope)
Автор: Іван Носальський

Російські авіакомпанії, які не перебувають під санкціями Заходу, зможуть виконувати прямі рейси до Грузії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mtavari, про це заявила заступник міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі.

За її словами, поки що дозвіл на прямі авіарейси з Росії до Грузії не видано, оскільки немає відповідних запитів ні від держави, ні від авіакомпаній.

"У разі подання заявки всі компанії та борти, які не потрапили під санкції, зможуть виконувати прямі рейси до Грузії, так само як вони працюють в Ізраїлі, Туреччині, Азербайджані та Об'єднаних Еміратах", - зазначила вона.

Чиновниця додала, що такий крок допоможе громадянам Грузії, які мешкають у Росії, "возз'єднатися з батьківщиною".

Авіасполучення між країнами припинено ще з 2019 року з ініціативи Москви. Країна-агресор вирішила піти на такий крок після того, як поява у грузинському парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова викликала протести та заворушення.

Але сьогодні, 10 травня, Росія оголосила про скасування візового режиму з Грузією і скасування заборони на авіарейси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Грузія
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії