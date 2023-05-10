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"Росія - окупант". Біля будівлі МЗС Грузії протестують проти відновлення авіарейсів з РФ

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Грузія, Середа 10 травня 2023 19:52
"Росія - окупант". Біля будівлі МЗС Грузії протестують проти відновлення авіарейсів з РФ Фото: Будівля та прапор Грузії (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 10 травня, біля будівлі МЗС Грузії люди зібрались на протест проти відновлення авіарейсів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

"Біля будівлі МЗС Грузії проходить акція проти поновлення прямого авіасполучення з Росією", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що люди вийшли с плакатами на яких написано, що "Росія-окупант".

На фотографіях можна побачити, що на акції зібрались люди зі свистками, також поряд присутні правоохоронці.

Авіасполучення між країнами припинено ще з 2019 року з ініціативи Москви. Країна-агресор вирішила піти на такий крок після того, як поява у грузинському парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова викликала протести та заворушення.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, Росія оголосила про скасування візового режиму з Грузією і скасування заборони на авіарейси.

Заступник міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі сказала, що Російські авіакомпанії, які не перебувають під санкціями Заходу, зможуть виконувати прямі рейси до Грузії.

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