ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грузия закрывает авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 10:51
Грузия закрывает авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Авиасообщение по всем направлениям будет прекращено с 21 марта

Правительство Грузии приняло решение о закрытии авиасообщения по всем направлениям в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом заявил пресс-секретарь грузинского правительства Ираклий Чиковани, передает Sputnik-Georgia.

По его словам, Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами с 21 марта.

"Принято решение, что с завтрашнего дня полностью прекращается воздушное сообщение и осуществятся только авиарейсы, которые произведены грузинскими авиалиниями и координированы с правительством Грузии", - сказал Чиковани.

Также он отметил, что все, кто въезжают на территорию Грузии будут помещены в карантинную зону под наблюдение врачей.

"Исходя из этой реальности, принято решение, чтобы у пограничных пропускных пунктов Ларси (грузино-российская граница - ред.), Красный мост (грузино-азербайджанская граница - ред.) и Сарпи (грузино-турецкая граница - ред.) были устроены дополнительные карантинные возможности, что даст нам возможность лучше управлять этим положением", - сообщил Чиковани.

Отмечается, что в Грузии зафиксировано 43 случая коронавируса. Один человек уже выздоровел и покинул больницу.

Ранее РБК-Украина писало, что с 18 марта Грузия на две недели полностью закрыла границу для иностранных граждан. Также правительство рекомендовало кафе и ресторанам прекратить работу, а людям старше 70 лет не посещать места скопления граждан.

Также сообщалось, что на территории Китая второй день подряд нет случаев заражения коронавирусом внутри страны. Все 39 новых случаев были завезены в КНР больными из-за рубежа.

Коронавирус в Украине: Минздрав получил 316 подозрений, 26 подтвердили На территории Китая второй день подряд нет новых случаев заражения коронавирусом
Новости Украины ГрузияавиасообщениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь