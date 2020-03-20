Грузія закриває авіасполучення з усіма країнами через коронавірус

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Авіасполучення в усіх напрямках буде припинено з 21 березня

Уряд Грузії ухвалив рішення про закриття авіасполучення за всіма напрямами у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі. Про це заявив прес-секретар грузинського уряду Іраклій Чіковані, передає Sputnik-Georgia.

За його словами, Грузія повністю припиняє авіасполучення зі всіма країнами з 21 березня.

"Прийнято рішення, що з завтрашнього дня повністю припиняється повітряне сполучення і здійсняться тільки авіарейси, які вироблені грузинськими авіалініями і координовані з урядом Грузії", - сказав Чіковані.

Також він зазначив, що всі, хто в'їжджають на територію Грузії будуть поміщені в карантинну зону під спостереження лікарів.

"Виходячи з цієї реальності, прийнято рішення, щоб у прикордонних пропускних пунктів Ларси (грузино-російський кордон - ред.), Червоний міст (грузинсько-азербайджанська межа - ред.) і Сарпі (грузино-турецька границя - ред.) були влаштовані додаткові карантинні можливості, що дасть нам можливість краще управляти цим положенням", - повідомив Чіковані.

Наголошується, що в Грузії зафіксовано 43 випадки коронавірусу. Одна людина вже одужала і покинула лікарню.

Раніше РБК-Україна писало, що з 18 березня Грузія на два тижні повністю закрила кордон для іноземних громадян. Також уряд рекомендував кафе і ресторанам припинити роботу, а людям старше 70 років не відвідувати місця скупчення громадян.

Також повідомлялося, що на території Китаю другий день поспіль немає випадків зараження коронавірусом всередині країни. Усі 39 нових випадків були завезені в КНР хворими з-за кордону.