Грузия полностью закроет границы для иностранцев из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение о полном закрытии границ для иностранцев вступит в силу 18 марта

Для предотвращения распространения коронавируса в стране власти Грузии на две недели полностью закроют границу для иностранных граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Пресс-секретарь премьер-министра Грузии Иракли Чиковани заявил, что решение о полном закрытии границ для иностранцев вступит в силу 18 марта.

Также из-за информации о заражении граждан Чехии и Словакии, которые посещали курорт Гудаури, межведомственный совет при правительстве Грузии принял решение досрочно прекратить сезон на грузинских горнолыжных курортах.

Кроме того, правительство рекомендовало кафе и ресторанам прекратить работу, а людям старше 70 лет не посещать места скопления граждан.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Нидерландах закрыли все школы, бары и рестораны. Уточняется, что школы будут открыты только для детей родителей, у которых жизненно важна работа (работники здравоохранения или службы неотложной помощи).

Также, карантин в Киеве из-за коронавируса расширился и на заведения торговли, будут работать только продуктовые магазины и аптеки.