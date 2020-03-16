ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грузия полностью закроет границы для иностранцев из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 13:02
Грузия полностью закроет границы для иностранцев из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение о полном закрытии границ для иностранцев вступит в силу 18 марта

Для предотвращения распространения коронавируса в стране власти Грузии на две недели полностью закроют границу для иностранных граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Пресс-секретарь премьер-министра Грузии Иракли Чиковани заявил, что решение о полном закрытии границ для иностранцев вступит в силу 18 марта.

Также из-за информации о заражении граждан Чехии и Словакии, которые посещали курорт Гудаури, межведомственный совет при правительстве Грузии принял решение досрочно прекратить сезон на грузинских горнолыжных курортах.

Кроме того, правительство рекомендовало кафе и ресторанам прекратить работу, а людям старше 70 лет не посещать места скопления граждан.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Нидерландах закрыли все школы, бары и рестораны. Уточняется, что школы будут открыты только для детей родителей, у которых жизненно важна работа (работники здравоохранения или службы неотложной помощи).

Также, карантин в Киеве из-за коронавируса расширился и на заведения торговли, будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Турция и Грузия отсрочили отмену авиарейсов В Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок
Новости Украины Грузия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь