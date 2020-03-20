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На территории Китая второй день подряд нет новых случаев заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 10:27
На территории Китая второй день подряд нет новых случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com)

Все 39 новых случаев больных коронавирусом завезены в Китай из других стран

Второй день подряд на территории Китая нет случаев заражения коронавирусом, а все новые случаи заражения в КНР являются завезенными больными из-за рубежа. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, за последние сутки на территории материкового Китая не выявили ни одного случая заражения коронавирусом, все 39 новых случаев завезенные из других стран, где 6 из них зафиксировали в Пекине, 14 - в провинции Гуандун, восемь - в Шанхае, три - в провинции Фуцзянь, по одному в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу, в городе Тяньцзинь и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Всего ввезенных случаев заражения достигло 228.

Как отмечается, в стране подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 967, из них 3248 пациентов умерли, 71 150 вылечились.

Напомним, город Ухань, которое считается эпицентром распространения коронавирус Covid-19, может полностью очиститься от инфекции до конца текущего месяца. После того, как блокада города будет ослаблена, власть все еще должна строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

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