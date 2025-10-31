Грузія відправить Україні генератори на тлі аварійних відключень електрики

Розпорядження про відправку генераторів вже підписане прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Згідно з документом, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для передачі Україні різні типи генераторів на суму 1,5 млн ларі, що становить понад 500 тисяч доларів.

Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Києву. При цьому політичні відносини між країнами фактично припинені.

Їхнє загострення відбулося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли "Грузинська мрія" заявила, що не вводитиме санкції проти Москви.

Зауважимо, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі України, зокрема в Києві, часто вводяться аварійні відключення електроенергії. Особливо гостро ці проблеми відчуваються у зимові місяці.