Грузія назвала причину відмови Україні у передачі "Буків"

Грузія не відправлятиме в Україну зенітні ракетні комплекси "Бук", оскільки у 2008 році купила їх, а не отримала безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Грузії.

У відомстві назвали неправдивою інформацію, що Україна передала комплекси Грузії безкоштовно.

"З цією багатомільйонною покупкою систему "Бук" оборонне відомство отримало у 2007 році. Це було виконано за секретним контрактом, тому ми не можемо уточнити докладніше. Пояснюємо громадськості, що десятки мільйонів доларів також було витрачено Міноборони у 2017 році на закупівлю у США протитанкових комплексів Javelin", - йдеться у повідомленні.

Там запевнили, що Грузія продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні.

"Що стосується передачі Україні зброї або засобів подвійного призначення, то грузинський уряд неодноразово висловлював чітку позицію щодо цього питання", - додали в оборонному відомстві.

Схожу заяву щодо систем "Бук" зробили і в правлячій партії Грузії "Грузинська мрія".

"Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року, наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося. Тож якщо купувалося, то це власність Грузії та грузинська зброя", - сказав член партії Гіві Міканадзе.