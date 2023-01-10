ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грузія назвала причину відмови Україні у передачі "Буків"

Новость на русском →
Вівторок 10 січня 2023 11:13
Грузія назвала причину відмови Україні у передачі "Буків" Фото: зенітний ракетний комплекс "Бук" (opk.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Грузія не відправлятиме в Україну зенітні ракетні комплекси "Бук", оскільки у 2008 році купила їх, а не отримала безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Грузії.

У відомстві назвали неправдивою інформацію, що Україна передала комплекси Грузії безкоштовно.

"З цією багатомільйонною покупкою систему "Бук" оборонне відомство отримало у 2007 році. Це було виконано за секретним контрактом, тому ми не можемо уточнити докладніше. Пояснюємо громадськості, що десятки мільйонів доларів також було витрачено Міноборони у 2017 році на закупівлю у США протитанкових комплексів Javelin", - йдеться у повідомленні.

Там запевнили, що Грузія продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні.

"Що стосується передачі Україні зброї або засобів подвійного призначення, то грузинський уряд неодноразово висловлював чітку позицію щодо цього питання", - додали в оборонному відомстві.

Схожу заяву щодо систем "Бук" зробили і в правлячій партії Грузії "Грузинська мрія".

"Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року, наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося. Тож якщо купувалося, то це власність Грузії та грузинська зброя", - сказав член партії Гіві Міканадзе.

Нагадаємо, раніше тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що уряд Грузії відмовився передавати комплекси "Бук", надані Україною під час нападу Росії у 2008 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Бук Військова допомога
NEWS
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році