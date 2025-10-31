Грузия отправит Украине генераторы на фоне аварийных отключений электричества

Распоряжение об отправке генераторов уже подписано премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Согласно документу, Фонд развития энергетики Грузии приобретет для передачи Украине различные типы генераторов на сумму 1,5 млн лари, что составляет более 500 тысяч долларов.

Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Киеву. При этом политические отношения между странами фактически прекращены.

Их обострение произошло после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда "Грузинская мечта" заявила, что не будет вводить санкции против Москвы.

Заметим, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в частности в Киеве, часто вводятся аварийные отключения электроэнергии. Особенно остро эти проблемы ощущаются в зимние месяцы.