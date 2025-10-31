ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Грузія відправить Україні генератори на тлі аварійних відключень електрики

Грузія, П'ятниця 31 жовтня 2025 13:14
Фото: грузія відправить Україні генератори (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Грузинський уряд вирішив підтримати Україну в умовах частих відключень електроенергії через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Розпорядження про відправку генераторів вже підписане прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Згідно з документом, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для передачі Україні різні типи генераторів на суму 1,5 млн ларі, що становить понад 500 тисяч доларів.

Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Києву. При цьому політичні відносини між країнами фактично припинені.

Їхнє загострення відбулося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли "Грузинська мрія" заявила, що не вводитиме санкції проти Москви.

Зауважимо, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі України, зокрема в Києві, часто вводяться аварійні відключення електроенергії. Особливо гостро ці проблеми відчуваються у зимові місяці.

Зауважимо, що раніше Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції. Загалом влада країни прийняла таке рішення через свою проросійську позицію.

Зокрема, раніше Грузії відмовився передавати самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які Україна надала під час нападу РФ у 2008 році.

Міноборони Грузії заявило, що не буде передавати "Буки", оскільки отримало їх не безкоштовно, а придбало.

