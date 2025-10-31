ua en ru
Грузия отправит Украине генераторы на фоне аварийных отключений электричества

Грузия, Пятница 31 октября 2025 13:14
Грузия отправит Украине генераторы на фоне аварийных отключений электричества Фото: Грузия отправит Украине генераторы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Грузинское правительство решило поддержать Украину в условиях частых отключений электроэнергии из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Распоряжение об отправке генераторов уже подписано премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Согласно документу, Фонд развития энергетики Грузии приобретет для передачи Украине различные типы генераторов на сумму 1,5 млн лари, что составляет более 500 тысяч долларов.

Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Киеву. При этом политические отношения между странами фактически прекращены.

Их обострение произошло после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда "Грузинская мечта" заявила, что не будет вводить санкции против Москвы.

Заметим, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в частности в Киеве, часто вводятся аварийные отключения электроэнергии. Особенно остро эти проблемы ощущаются в зимние месяцы.

Заметим, что ранее Грузия отказалась предоставлять Украине военную помощь, а также не поддержала санкции. В целом власти страны приняли такое решение из-за своей пророссийской позиции.

В частности, ранее Грузии отказался передавать самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые Украина предоставила во время нападения РФ в 2008 году.

Минобороны Грузии заявило, что не будет передавать "Буки", поскольку получило их не бесплатно, а приобрело.

