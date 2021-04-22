Грузия вернула своего посла в Украину. Его отозвали почти год назад

Сообщается, что возвращение посла стало результатом договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

На встрече Боднар и Шарашенидзе подчеркнули стремление активизировать развитие украинской-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах с целью укрепления безопасности в регионе.

Грузинский посол на фоне стягивания российских войск, эскалации на Донбассе и в Черном море выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.