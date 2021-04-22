UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Грузия вернула своего посла в Украину. Его отозвали почти год назад

Автор: РБК-Украина

После длительного перерыва Грузия вернула своего посла в Украину. Теймураз Шарашенидзе прибыл в Киев после того, как около года назад его отзывал Тбилиси.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что возвращение посла стало результатом договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

На встрече Боднар и Шарашенидзе подчеркнули стремление активизировать развитие украинской-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах с целью укрепления безопасности в регионе.

Грузинский посол на фоне стягивания российских войск, эскалации на Донбассе и в Черном море выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, в апреле президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила о поддержке Украины на фоне стягивания российских войск. Она также предложила правительству вернуть посла в Киев.

Грузия отозвала посла для консультаций в мае 2020 года вскоре после того, как экс-президента этой страны Михаила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ Украины. Президент Владимир Зеленский считал это недоразумением, поскольку Киев может назначать своих граждан на любые должности. В самой Грузии на Саакашвили заведено несколько уголовных дел и даже есть приговор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СаакашвилиГрузияпосол
Читайте также
Новый посол Украины отправилась в США
Прогноз погоды