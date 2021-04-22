Грузія повернула свого посла до України. Його відкликали майже рік тому

Повідомляється, що повернення посла стало результатом домовленостей президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

На зустрічі Боднар і Шарашенідзе підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому форматах з метою зміцнення безпеки в регіоні.

Грузинський посол на тлі стягування російських військ, ескалації на Донбасі і в Чорному морі висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.