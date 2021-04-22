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Грузія повернула свого посла до України. Його відкликали майже рік тому

Автор: РБК-Україна

Після тривалої перерви Грузія повернула свого посла до України. Теймураз Шарашенідзе прибув до Києва після того, як близько року тому його відкликав Тбілісі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що повернення посла стало результатом домовленостей президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

На зустрічі Боднар і Шарашенідзе підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому форматах з метою зміцнення безпеки в регіоні.

Грузинський посол на тлі стягування російських військ, ескалації на Донбасі і в Чорному морі висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, у квітні президент Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи в парламенті, заявила про підтримку України на тлі стягування російських військ. Вона також запропонувала уряду повернути посла до Києва.

Грузія відкликала посла для консультацій у травні 2020 незабаром після того, як екс-президента цієї країни Михайла Саакашвілі призначили главою Виконавчого комітету реформ України. Президент Володимир Зеленський вважав це непорозумінням, оскільки Київ може призначати своїх громадян на будь-які посади. У самій Грузії на Саакашвілі заведено кілька кримінальних справ і навіть є вирок.

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