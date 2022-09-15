В Грузии заявили, что идея о референдуме по "второму фронту" против РФ была шуткой
Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе объяснил, что его слова об идее провести референдум по вопросу открытия "второго фронта" против России было сарказмом с долей иронии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Рустави 2".
По его мнению, жители Грузии могут в любой момент решиться на войну, защищая интересы страны, однако "сейчас стране не нужна война, учитывая несколько факторов, и население это понимает". Политик назвал подобную идею шуткой.
"На самом деле в этом утверждении был сарказм и немного иронии. Мы знаем, и это видно из исследований, что общество против войны", - заявил он.
Напомним, Кобахидзе ранее заявил, что власти Грузии на фоне призывов Украины могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить граждан о том, хотят ли они открытия "второго фронта" против России.
Отметим, что с начала войны в Украине Грузия заняла нейтральную позицию. В частности, Тбилиси отказался вводить санкции против России. Кроме того, по данным украинской разведки грузинский бизнес помогает россиянам обходить ограничения.
Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не собирается воевать с РФ и открывать так называемый "второй фронт".
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