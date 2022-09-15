У Грузії заявили, що ідея про референдум щодо "другого фронту" проти РФ була жартом

Глава керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе пояснив, що його слова про ідею провести референдум з питання відкриття "другого фронту" проти Росії було сарказмом з часткою іронії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Руставі 2" .

На його думку, жителі Грузії можуть в будь-який момент зважитися на війну, захищаючи інтереси країни, проте "зараз країні не потрібна війна, враховуючи кілька факторів, і населення це розуміє". Політик назвав подібну ідею жартом.

"Насправді в цьому твердженні був сарказм і трохи іронії. Ми знаємо, і це видно з досліджень, що суспільство проти війни", - заявив він.

Нагадаємо, Кобахідзе раніше заявив, що влада Грузії на тлі закликів України може організувати всенародний референдум, щоб запитати громадян про те, чи хочуть вони відкриття "другого фронту" проти Росії.

Зазначимо, що з початку війни в Україні Грузія зайняла нейтральну позицію. Зокрема, Тбілісі відмовився вводити санкції проти Росії. Крім того, за даними української розвідки грузинський бізнес допомагає росіянам обходити обмеження.

Крім того, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявляв, що Грузія не збирається воювати з РФ і відкривати так званий "другий фронт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.